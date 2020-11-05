Итоги выборов в Сенат США решат судьбу доллара

В случае, если демократы не смогут взять под свой контроль Сенат, любое предложение массивных стимулов с их стороны обязательно встретит сопротивление со стороны республиканцев, и это может значительно поддержать рост доллара. Трейдеры также ожидают заявления о денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, которое должно быть опубликовано сегодня.

По данным xDirect, индекс доллара в последний раз был на уровне 93,42, что на 0,14% ниже предыдущего закрытия. Ранее на азиатской сессии индекс вырос до 94,30. Что касается экономических новостей, то занятость в частном секторе в США в октябре увеличилась намного меньше, чем ожидалось, согласно отчету, опубликованному обработчиком платежных ведомостей ADP.

Отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что торговый дефицит США сократился до 63,9 млрд долларов в сентябре с пересмотренных 67,0 млрд долларов в августе. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до 63,8 млрд долларов с 67,1 млрд долларов, первоначально заявленных в предыдущем месяце.

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