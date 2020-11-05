AUD USD (audusd): аналитика на 05.11.2020

Ближайшие уровни поддержки: 0.7146, 0.7130, 0.7114
Ближайшие уровни сопротивления: 0.7169, 0.7192, 0.7214
Макроэкономическая статистика, на которую эксперты WorldForex рекомендуют обратить внимание:
AUD
3.30 торговый баланс
USD
15.30 данные по сокращению рабочих мест
16.30 количество первичных обращений за пособиями по безработице
16.30 предварительные данные по производительности в частном секторе
16.30 предварительные данные по стоимости рабочей силы
22.00 заседание ФРС
22.00 решение по ставке
22.30 пресс-конференция ФРСИсточник: WorldForex
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