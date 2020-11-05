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AUD USD (audusd): аналитика на 05.11.2020
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AUD USD (audusd): аналитика на 05.11.2020

Ближайшие уровни поддержки: 0.7146, 0.7130, 0.7114
​Валютная пара торговалась в широком диапазоне в среду. По данным WorldForex, AUD/USD находится выше 0.7146 в момент написания обзора.

Ближайшие уровни поддержки: 0.7146, 0.7130, 0.7114

Ближайшие уровни сопротивления: 0.7169, 0.7192, 0.7214

Макроэкономическая статистика, на которую эксперты WorldForex рекомендуют обратить внимание:

AUD

3.30 торговый баланс

USD

15.30 данные по сокращению рабочих мест

16.30 количество первичных обращений за пособиями по безработице

16.30 предварительные данные по производительности в частном секторе

16.30 предварительные данные по стоимости рабочей силы

22.00 заседание ФРС

22.00 решение по ставке

22.30 пресс-конференция ФРС

Источник: WorldForex

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четверг 05.11.2020 | 13:46
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