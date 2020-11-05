NZD USD (usd nzd): обзор на 05.11.2020

Ближайшие уровни поддержки: 0.6683, 0.6637, 0.6596
Ближайшие уровни сопротивления: 0.6718, 0.6745, 0.6764
Макроэкономическая статистика, на которую эксперты WorldForex рекомендуют обратить внимание:
NZD
3.00 индекс уверенности бизнеса
USD
15.30 данные по сокращению рабочих мест
16.30 количество первичных обращений за пособиями по безработице
16.30 предварительные данные по производительности в частном секторе
16.30 предварительные данные по стоимости рабочей силы
22.00 заседание ФРС
22.00 решение по ставке
22.30 пресс-конференция ФРСИсточник: WorldForex
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