Доллар франк (USD CHF): обзор по паре на 05.11.2020

Ближайшие уровни поддержки: 0.9089, 0.9038, 0.8995
Ближайшие уровни сопротивления: 0.9130, 0.9170, 0.9207
Макроэкономическая статистика, на которую эксперты WorldForex рекомендуют обратить внимание:
CHF
9.45 индекс потребительского климата
17.00 выступление представителя ШНБ Мехлера
USD
15.30 данные по сокращению рабочих мест
16.30 количество первичных обращений за пособиями по безработице
16.30 предварительные данные по производительности в частном секторе
16.30 предварительные данные по стоимости рабочей силы
22.00 заседание ФРС
22.00 решение по ставке
22.30 пресс-конференция ФРСИсточник: WorldForex
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