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Сектор услуг Китая заметно увеличился в октябре
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Сектор услуг Китая заметно увеличился в октябре

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Китая в октябре показал рост до 56.8, тогда как в сентябре показатель находился на уровне 54.8
​IHS Markit/Caixin сообщили, что сектор услуг Китая значительным образом увеличился в прошлом месяце, что, по мнению экспертов WELTRADE, указывает на устойчивое восстановление после спада активности на фоне коронавируса.

Так, индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Китая в октябре показал рост до 56.8, тогда как в сентябре показатель находился на уровне 54.8. Традиционно, показатель выше 50 указывает на рост в секторе, тогда как ниже – на спад.

Аналитики WELTRADE отмечают, что сектор показал второй самый быстрый рост за свыше чем десять лет на фоне роста числа новых работ. Но при этом число новых заказов с иностранных рынков упало еще сильнее из-за возобновления случаев заражения коронавирусом на ряде экспортных рынков.

Увеличение объемов новой работы и признаки улучшения рыночной конъюнктуры привели к тому, что компании за отчетный период стали наращивать платежные ведомости в течение трех месяцев кряду.

Таким образом, на фоне роста количества персонала, а также расходов на закупку, операционные расходы увеличивались самыми высокими темпами чуть более двух лет. Но при этом желание сохранить конкурентоспособность привело к тому, что компании несущественно повысили цени на продукцию.

В октябре наблюдалось заметное улучшение деловой уверенности. А уровень оптимизма была на самых высоких уровнях с апреля 2012 года.

Кроме того, из данных стало известно, что сводный индекс выпуска, который включает производство и услуги, повысился до 55.7 в октябре, тогда как в сентябре находился на отметке 54.5. Исходя из этого можно сделать вывод о резком и ускоренном росте общей деловой активности в Китае.

Источник: WELTRADE

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четверг 05.11.2020 | 13:54
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