МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Аналитика рынка Форекс
Золото торгуется в узком диапазоне
logo

Золото торгуется в узком диапазоне

Сопротивления находятся на отметках: $1916-20, $1931-33, $1954-59
​Вчера пара XAU/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1881-$1916 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня, по данным TeleTrade, золото также торговалось в узком диапазоне $1902-09, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия.

На часовом графике XAU/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление — линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1892). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, аналитики TeleTrade рекомендуют придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Сопротивления находятся на отметках: $1916-20, $1931-33, $1954-59

Уровни поддержки расположены на: $1882, $1874, $1860-65

Основной сценарий продвижения пары — продолжение нисходящего движения к $1882 (минимум 4 ноября). Альтернативный сценарий подразумевает окончательное закрепление выше MA 200 H1 с последующим ростом к $1916 (максимум 4 ноября).

Источник: TeleTrade

Читайте также: Китай составляет план ежегодного роста экономики на пять ближайших лет

четверг 05.11.2020 | 13:55
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Национальный локдаун начнется в субботу утром
    В Греции объявили трехнедельный карантин

    ​Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трехнедельный общенациональный карантин для противодействия распространению коронавируса.Национальный

    четверг, 05.11.2020 | 21:16
    Политические новости
  • Российская сторона напомнила, что решение о штрафе не будет исполнено до вступления в силу соответствующего решения суда
    Газпром подаст жалобу касательно штрафа за Северный поток-2

    «Газпром» подал апелляционную жалобу в суд по защите конкуренции и потребителей Польши из-за многомиллиардного штрафа в отношении «Северного потока-2». В

    четверг, 05.11.2020 | 20:59
    Политические новости
  • Сейчас ведется подготовка технической документации
    В России испытали новую ракетную систему

    ​Новый российский корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» прошел государственные испытания. Испытания проводились на новейшем стелс-фрегате

    четверг, 05.11.2020 | 20:49
    Политические новости
Читать новости раздела
Экономика
  • Поддержка Роскомнадзора в вопросах организации защиты персональных данных позволит упростить, а во многих случаях исключить проведение последующих проверочных мероприятий
    Роскомнадзор будет поддерживать разработчиков сервисов

    ​Роскомнадзор готов оказывать разработчикам сервисов правовую поддержку в вопросах организации защиты персональных данных, начиная с момента их

    вторник, 03.11.2020 | 19:04
    Наука и IT
  • Баг выражается в том, что пользователь не может взаимодействовать с плитками интерфейса, система отправляет сообщение о необходимости выполнить обновление приложения
    Microsoft признала проблемы с меню Пуск

    ​Microsoft признала наличие ошибки, которая связана с меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании.Специалисты корпорации заявили,

    вторник, 03.11.2020 | 18:58
    Наука и IT
  • В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%
    В России взлетел спрос на автомобили Лада

    Падение рубля спровоцировало скачок спроса на российские авто.В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%. «АвтоВАЗ» реализоал 37 030 машин, что

    вторник, 03.11.2020 | 16:32
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok