Золото торгуется в узком диапазоне

На часовом графике XAU/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление — линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1892). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, аналитики TeleTrade рекомендуют придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Сопротивления находятся на отметках: $1916-20, $1931-33, $1954-59

Уровни поддержки расположены на: $1882, $1874, $1860-65

Основной сценарий продвижения пары — продолжение нисходящего движения к $1882 (минимум 4 ноября). Альтернативный сценарий подразумевает окончательное закрепление выше MA 200 H1 с последующим ростом к $1916 (максимум 4 ноября).

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