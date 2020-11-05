Нефть Brent закрыла вчерашние торги в районе цены $40.70

Исходя из вышесказанного, аналитики TeleTrade рекомендуют придерживаться южного направления в торговле и пока Brent остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Сопротивления находятся на отметках: $41.45, $42.70, $43.20

Уровни поддержки расположены на: $39.10, $38.25, $36.95

Основной сценарий продвижения пары, по мнению экспертов TeleTrade — последующее снижение к $39.10 (минимум 4 ноября). Альтернативный сценарий предполагает окончательное закрепление выше MA 200 H1 с последующим ростом к $42.70 (максимум 23 октября).

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