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Нефть Brent закрыла вчерашние торги в районе цены $40.70
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Нефть Brent закрыла вчерашние торги в районе цены $40.70

Сопротивления находятся на отметках: $41.45, $42.70, $43.20
​Вчера нефть марки Brent торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $40.70. Сегодня нефть немного упала, опустившись к отметке $40.00. На часовом графике Brent тестирует на прочность сопротивление — линию скользящей средней МА (200) Н1 ($39.70). На четырехчасовом графике нефть пока остается ниже линии MA 200 H4.

Исходя из вышесказанного, аналитики TeleTrade рекомендуют придерживаться южного направления в торговле и пока Brent остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Сопротивления находятся на отметках: $41.45, $42.70, $43.20

Уровни поддержки расположены на: $39.10, $38.25, $36.95

Основной сценарий продвижения пары, по мнению экспертов TeleTrade — последующее снижение к $39.10 (минимум 4 ноября). Альтернативный сценарий предполагает окончательное закрепление выше MA 200 H1 с последующим ростом к $42.70 (максимум 23 октября).

Источник: TeleTrade

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четверг 05.11.2020 | 13:57
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