Республиканцы претендуют на большинство в Сенате США

Прогнозы отдавали предпочтение Демократической партии на выборах одной трети Сената, так как демократы смогли собрать гораздо больше денег на свою предвыборную кампанию.

На утро четверга только в одном округе кандидат от демократов смог победить действующего республиканского сенатора: Гэри Питерс обошел Джона Джеймса в Мичигане, согласно прогнозу телесетей и Edison Research.

В четырех округах итоги выборов в Сенат еще подводятся, и в трех из них в ходе подсчета голосов действующие сенаторы-республиканцы лидируют - в Джорджии, Северной Каролине и на Аляске.

Республиканцы в настоящее время имеют 53 места в Сенате против 47 у демократов. Чтобы получить контроль, демократам требуется перехватить у республиканцев три мандата, при условии, что демократ Джо Байден выиграет президентские выборы, и Камала Харрис как вице-президент в таком случае станет главой Сената. В случае победы президента Дональда Трампа демократам нужно отыграть четыре места в Сенате для получения большинства.

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