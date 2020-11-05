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Республиканцы претендуют на большинство в Сенате США
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Республиканцы претендуют на большинство в Сенате США

В четырех округах итоги выборов в Сенат еще подводятся, и в трех из них в ходе подсчета голосов действующие сенаторы-республиканцы лидируют - в Джорджии, Северной Каролине и на Аляске
​Республиканцы США увеличили шансы на большинство в Сенате после того, как Сьюзан Коллинз вопреки прогнозам сохранила за собой место сенатора от штата Мэн. 

Прогнозы отдавали предпочтение Демократической партии на выборах одной трети Сената, так как демократы смогли собрать гораздо больше денег на свою предвыборную кампанию.

На утро четверга только в одном округе кандидат от демократов смог победить действующего республиканского сенатора: Гэри Питерс обошел Джона Джеймса в Мичигане, согласно прогнозу телесетей и Edison Research.

В четырех округах итоги выборов в Сенат еще подводятся, и в трех из них в ходе подсчета голосов действующие сенаторы-республиканцы лидируют - в Джорджии, Северной Каролине и на Аляске.

Республиканцы в настоящее время имеют 53 места в Сенате против 47 у демократов. Чтобы получить контроль, демократам требуется перехватить у республиканцев три мандата, при условии, что демократ Джо Байден выиграет президентские выборы, и Камала Харрис как вице-президент в таком случае станет главой Сената. В случае победы президента Дональда Трампа демократам нужно отыграть четыре места в Сенате для получения большинства.

Источник: REUTERS

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четверг 05.11.2020 | 13:59
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