Китайские акции выросли на ожиданиях результатов выборов в США

Победа Байдена и появление в сенате республиканцев сигнализировали о тупике, но аналитики говорят, что серьезные изменения в политике будет сложно провести.

Риск затянувшихся оспариваемых выборов сохранялся, поскольку кампания Трампа перешла к возбуждению судебных исков и требованию пересчета голосов во многих штатах.

Акции Китая выросли на ожиданиях того, что возможно менее конфронтационный подход администрации Байдена к торговой политике может помочь разрядить нынешнюю напряженность между Вашингтоном и Пекином.

Японские акции, отмечают аналитики TeleTrade, достигли более чем двухлетнего максимума, поскольку американские демократы постепенно приблизились к магическому числу в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах.

Акции автопроизводителя Suzuki Motor выросли на 4,9% после того, как его прогноз прибыли оказался выше ожиданий аналитиков.

Акции фармацевтической компании Eisai выросли почти на 18% после того, как компания и ее партнер Biogen Inc. приблизились к получению одобрения FDA на свое лекарство от болезни Альцгеймера.

Банки и страховщики закрылись в минусе после того, как доходность долгосрочных казначейских облигаций США упала с пятимесячных максимумов в среду в ответ на неожиданно близкие результаты выборов в США.

Австралийские рынки, по данным TeleTrade, достигли более чем недельного максимума на ожиданиях, что разделение Конгресса в США будет полезно для бизнеса и рынков.

Инвесторы также ознакомились с новостью о том, что биотехнологическая компания Novavax заключила сделку с правительством Австралии на поставку 40 миллионов доз своей вакцины-кандидата против Covid-19.

Акции компаний здравоохранения в целом выросли, при этом CSL прибавила 3,5%. Cochlear выросла на 2,1%, а Resmed — на 3,6%.

Кредитор National Australia Bank прибавил 3,3%, несмотря на сообщение о 37-процентном падении денежных доходов за год.

Акции горнодобывающих и энергетических компаний в целом упали. Акции технологических компаний выросли вслед за своими американскими аналогами: Afterpay вырос на 2,5%.

Акции в Сеуле взлетели на фоне ставок на то, что президентство Джо Байдена не может отменить политику эпохи Трампа.

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 3,1%, а SK Hynix, производитель микросхем памяти №2 в мире, прибавил 3,5%.

Акции Новой Зеландии завершили торги умеренным ростом после оживленной торговой сессии на Уолл-стрит накануне.

Бумаги Fisher & Paykel Healthcare выросли на 2,5%, чтобы опередить рост, в то время как акции Meridian Energy потеряли 2,5%.

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