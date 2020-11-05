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Китай составляет план ежегодного роста экономики на пять ближайших лет
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Китай составляет план ежегодного роста экономики на пять ближайших лет

По информации аналитиков TeleTrade, Пекин надеется установить более гибкую цель роста для 14-го пятилетнего плана
​Китайские политики близки к тому, чтобы установить среднегодовой целевой показатель экономического роста около 5% в течение следующих пяти лет, в нижней части диапазонов, ранее рассматривавшихся как глобальные риски, омрачающие перспективы, сообщили политические источники.

По информации аналитиков TeleTrade, Пекин надеется установить более гибкую цель роста для 14-го пятилетнего плана, чтобы застраховаться от внешних рисков, вызванных пандемией и разногласиями с Соединенными Штатами, заявили три человека, участвовавшие во внутренних обсуждениях, после заседания руководства по определению повестки дня на прошлой неделе.

По их словам, никаких решений еще не принято, поскольку правительство все еще разрабатывает подробные цели экономического и социального развития в рамках пятилетнего плана.

На встрече на прошлой неделе президент Си Цзиньпин и другие изложили план пятилетнего плана Китая и ключевые цели на следующие 15 лет. Они включают цель превратить Китай в страну с «высоким доходом» к 2025 году и перейти к «умеренно развитой» стране к 2035 году, что подразумевает доход более $20 000 на человека.

Всемирный банк определяет страны с высоким уровнем дохода как страны с валовым национальным доходом на душу населения выше $12 535. По данным Всемирного банка, доход на душу населения в Китае в 2019 году достиг $10410.“Такие цели должны быть выражены в цифрах. Нам все еще нужен ключевой показатель экономического развития на период 14-й пятилетки”, — сказал источник в политике. — “У нас будет целевой показатель ВВП, который может составлять около 5%”.

По данным TeleTrade, правительственные аналитические центры и экономисты ранее давали рекомендации в отношении целевых показателей среднегодового роста ВВП, которые включали целевые показатели примерно в 5%, от 5-5,5% до 5-6%.Ожидается, что целевые показатели будут объявлены после утверждения пятилетнего плана на ежегодном заседании парламента в начале 2021 года.

Источник: TeleTrade

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четверг 05.11.2020 | 16:01
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