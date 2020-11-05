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Из-за неопределенности с итогами выборов в США цены на нефть падают
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Из-за неопределенности с итогами выборов в США цены на нефть падают

Фьючерсы на нефть марки WTI, по данным TeleTrade, упали в цене на -1,53%, до $38,55 за баррель
​Нефть упала в цене в четверг, когда демократ Джо Байден приблизился к победе на президентских выборах в США, но республиканцы, похоже, сохранят контроль над Сенатом, уменьшая шансы на любой огромный пакет помощи COVID-19.

Фьючерсы на нефть марки WTI, по данным TeleTrade, упали в цене на -1,53%, до $38,55 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на -1,55%, до $40,59 за баррель. Оба контракта в среду подскочили примерно на 4%.

Байден предсказал победу над президентом Дональдом Трампом после победы в двух критических штатах США, в то время как действующий республиканец заявил о мошенничестве, подал иски и потребовал пересчета голосов.

Затяжное судебное разбирательство по поводу результатов может вызвать дополнительную неопределенность на рынке, что приведет к дальнейшим распродажам рискованных классов активов, включая фьючерсы на нефть.

Текущий подсчет голосов и тенденции предполагают, что республиканцы готовы сохранить контроль над Сенатом США, в то время как демократы будут иметь незначительное большинство в Палате представителей. Разделенный Конгресс, скорее всего, помешает Байдену принять важные приоритеты, такие как борьба с изменением климата или ослабление санкций в отношении производителя нефти Иран.

В среду цены на нефть, по информации TeleTrade, выросли на фоне растущих ожиданий, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, вместе именуемые ОПЕК +, воздержатся от восстановления предложения на 2 млн баррелей в сутки в январе, учитывая, что спрос был подорван из-за новых ограничений COVID-19.

Источник: TeleTrade

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четверг 05.11.2020 | 16:04
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