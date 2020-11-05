МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Аналитика рынка Форекс
Октябрьские показатели сектора услуг в России упали
logo

Октябрьские показатели сектора услуг в России упали

Фирмы ожидают роста активности в течение следующих 12 месяцев
​Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг упал до 46,9 в октябре с 53,7 в сентябре. Любое значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе, отмечают эксперты TeleTrade.

Новый бизнес сократился впервые с июня, и в новых заказах наблюдалось значительное снижение. Новые экспортные заказы падали самыми высокими темпами за три месяца.

Количество рабочей силы сократилось в октябре, причем самыми быстрыми темпами с июня. В октябре объем незавершенных работ еще больше сократился.

Фирмы ожидают роста активности в течение следующих 12 месяцев, подчеркивают аналитики TeleTrade, при этом степень уверенности упадет до самого низкого уровня за пять месяцев.

Бремя затрат сильно выросло в октябре, и цены на сырье выросли. Уровень инфляции сборов был устойчивым после небольшого снижения в предыдущем месяце.

Сводный индекс выпуска снизился до 47,1 в октябре с 53,7 в предыдущем месяце.

“Возобновление ограничений, связанных с вирусами, и слабый клиентский спрос привели к спаду российского сектора услуг в начале четвертого квартала”, — сказал Сиан Джонс, экономист IHS Markit.

“Наш последний прогноз предусматривает снижение ВВП на 9,5% в четвертом квартале по сравнению с тем же периодом год назад, при этом ожидается, что спад продлится до первых трех месяцев 2021 года”, — сказал Джонс.

Источник: TeleTrade

Читайте также: До победы Байдену не хватает всего 6 голосов выборщиков

четверг 05.11.2020 | 16:06
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Национальный локдаун начнется в субботу утром
    В Греции объявили трехнедельный карантин

    ​Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трехнедельный общенациональный карантин для противодействия распространению коронавируса.Национальный

    четверг, 05.11.2020 | 21:16
    Политические новости
  • Российская сторона напомнила, что решение о штрафе не будет исполнено до вступления в силу соответствующего решения суда
    Газпром подаст жалобу касательно штрафа за Северный поток-2

    «Газпром» подал апелляционную жалобу в суд по защите конкуренции и потребителей Польши из-за многомиллиардного штрафа в отношении «Северного потока-2». В

    четверг, 05.11.2020 | 20:59
    Политические новости
  • Сейчас ведется подготовка технической документации
    В России испытали новую ракетную систему

    ​Новый российский корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» прошел государственные испытания. Испытания проводились на новейшем стелс-фрегате

    четверг, 05.11.2020 | 20:49
    Политические новости
Читать новости раздела
Экономика
  • Поддержка Роскомнадзора в вопросах организации защиты персональных данных позволит упростить, а во многих случаях исключить проведение последующих проверочных мероприятий
    Роскомнадзор будет поддерживать разработчиков сервисов

    ​Роскомнадзор готов оказывать разработчикам сервисов правовую поддержку в вопросах организации защиты персональных данных, начиная с момента их

    вторник, 03.11.2020 | 19:04
    Наука и IT
  • Баг выражается в том, что пользователь не может взаимодействовать с плитками интерфейса, система отправляет сообщение о необходимости выполнить обновление приложения
    Microsoft признала проблемы с меню Пуск

    ​Microsoft признала наличие ошибки, которая связана с меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании.Специалисты корпорации заявили,

    вторник, 03.11.2020 | 18:58
    Наука и IT
  • В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%
    В России взлетел спрос на автомобили Лада

    Падение рубля спровоцировало скачок спроса на российские авто.В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%. «АвтоВАЗ» реализоал 37 030 машин, что

    вторник, 03.11.2020 | 16:32
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok