Октябрьские показатели сектора услуг в России упали

Новый бизнес сократился впервые с июня, и в новых заказах наблюдалось значительное снижение. Новые экспортные заказы падали самыми высокими темпами за три месяца.

Количество рабочей силы сократилось в октябре, причем самыми быстрыми темпами с июня. В октябре объем незавершенных работ еще больше сократился.

Фирмы ожидают роста активности в течение следующих 12 месяцев, подчеркивают аналитики TeleTrade, при этом степень уверенности упадет до самого низкого уровня за пять месяцев.

Бремя затрат сильно выросло в октябре, и цены на сырье выросли. Уровень инфляции сборов был устойчивым после небольшого снижения в предыдущем месяце.

Сводный индекс выпуска снизился до 47,1 в октябре с 53,7 в предыдущем месяце.

“Возобновление ограничений, связанных с вирусами, и слабый клиентский спрос привели к спаду российского сектора услуг в начале четвертого квартала”, — сказал Сиан Джонс, экономист IHS Markit.

“Наш последний прогноз предусматривает снижение ВВП на 9,5% в четвертом квартале по сравнению с тем же периодом год назад, при этом ожидается, что спад продлится до первых трех месяцев 2021 года”, — сказал Джонс.

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