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Пара евро доллар (EUR USD) перестала снижаться
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Пара евро доллар (EUR USD) перестала снижаться

Текущая котировка в EURUSD, по данным RoboForex, — 1,1737
​Евро/доллар в моменте развернулся и подрастает после нескольких дней выраженного снижения. Текущая котировка в EURUSD, по данным RoboForex, — 1,1737. Официального объявления результатов президентских выборов в США ещё не было: идёт подсчёт голосов. В ряде штатов кандидаты в президенты выигрывают с минимальным перевесом, и это большой риск для конечного результата. Политик, проигравший с незначительным отставанием, может подать в суд на победителя.

Однозначно пока можно говорить о том, что в Конгрессе точно случится раскол вне зависимости от того, кто именно выиграет выборы. Изначально предполагалось, что республиканцы сохранят большинство внутри Сената и смогут выступать против любого увеличения трат на стимулирование экономики. Расходы на поддержку экономической системы всё равно нужны, без них восстановление будет «вялым» и бессистемным. Вопрос в том, как они будут профинансированы.

За всей этой президентской гонкой «в тени» внимания остались новости с рынка труда — как обычно, первая неделя месяца обычно посвящена именно им. Накануне вышла статистика по занятости в частном секторе от ADP за октябрь в США, и она настораживает. Количество рабочих мест в частном секторе в прошлом месяце, по данным RoboForex, выросло на 365 тыс., что значительно ниже прогнозов, предполагавших прирост на 600 тыс. Если посмотреть на компоненты отчёта, видно, что почти все созданные рабочие места приходятся на непроизводственный сектор. Это значит, что к январю в силу сезонного фактора экономка может лишиться и их, а это проблема. Прямой корреляции между статистикой по ADP и пятничными данными NFP нет, но общее впечатление в сегменте сформировать можно.

Источник: RoboForex

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четверг 05.11.2020 | 16:12
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