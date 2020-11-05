Премаркет Европы по основным парам валют на 5 ноября 20202 г.

GBPUSD

GBPUSD перешел во флет. Рассматриваем сценарий подхода к целям 1.28227 – 1.28437с текущих позиций или от уровня 1.30663. При походе вверх и закреплении выше уровня 1.30663 цели будут находиться в диапазоне 1.31823 – 1.32208

USDCAD

USDCAD практически вернул позиции вчерашнего дня. Эксперты MTrading рассматривают сценарий похода к целям 1.33028 – 1.33217 с текущих позиций. В случае закреплении цены ниже 1.31168 вероятно движение к целям 1.329752 – 1.30091

USDJPY

USDJPY достиг нижних целей. Рассматриваем сценарий похода к целям 103.817 с текущих позиций или от уровня 104.757. При движении вверх и закреплении выше 104.757 возможен поход к целям 105.265 – 105.361

Читайте также: Пара usdcad (USD CAD): прогноза на 05.11.2020