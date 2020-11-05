Покупка риска на рынках способствует поддержке рубля

Впрочем, его лидерство лишь подстёгивает бумаги технологических компаний. По данным Just2Trade, на российском рынке растут бумаги TCS Group и «Яндекс». Впрочем, рынкам почти безразлично, кто возьмёт главный приз. Главное состоит в том, что американская политическая система вернётся к экономическим вопросам, а это значит, что новые стимулы будут непременно.

В России основной рост сосредоточен в секторах нефти и газа, а также финансов, где во многом сосредоточены высокие технологии. Слабее всех смотрелся сектор химии и нефтехимии. Объём сделок на основной секции Московской биржи превысил 53 млрд рублей к середине дня, что заметно выше объёмов в дни перед выборами в США. В целом можно говорить, что какие-либо корпоративные истории отступили на второй и третий план перед глобальной покупкой риска на ожиданиях стимулов в США. На отечественном рынке лидировали бумаги TCS Group, ТГК-2, «Яндекс», «Петропавловск», «АЛРОСА» и Сургутнефтегаз». Слабее всех были «ФосАгро», X5 Retail Group, привилегированные «Сургутнефтегааз», НЛМК и «Северстали».

Рубль продолжает ликвидировать свою слабость. Рубль непосредственно принимает участие в глобальной покупке риска. К середине московских торгов, по данным Just2Trade, баррель Brent стоил около 3200 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,48% на день, но остались на уровнях 4,53% на неделю и 4,54% на месяц. Демократы в США не смогут взять под контроль сенат, а это значит, что радикализм в сфере использования ископаемого топлива не пройдёт. Кроме того, от победы демократа Джо Байдена ждут увеличения бюджетных расходов, что приведёт к ослаблению доллара и переоценке прочих активов. Рубль, как одна из наиболее обеспеченных валют, выигрывает от покупки риска, или бегства от доллара. Кроме того, локально российскую валюту поддерживает нефть, которая смогла выйти из утреннего существенного падения. В глобальном плане нефть и прочие рискованные активы могут выиграть от смягчения позиции США по вопросу торговых войн. Негативом для рубля, который он проигнорировал, стало сообщение от Минфина по объёмам валютных операций в рамках бюджетного правила на ноябрь. Продажа валюты в период с 9 ноября по 4 ноября сократится до 2,5 млрд рублей в сутки по сравнению с 5,8 млрд рублей в предыдущий период.

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