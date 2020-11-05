С. Аравия в декабре увеличит стоимость нефти для Европы

Наиболее существенно подорожает сорт Arab Heavy для клиентов из стран Северо-западной Европы - на $1 за баррель. В результате он будет стоить на $1,3 за баррель меньше марки Brent.

Цены на остальные сорта для покупателей из государств Средиземноморья и СЗЕ увеличатся на $0,4-0,6 за баррель.

При этом для американских клиентов в следующем месяце стоимость всех видов нефти снизится $0,2 за баррель.

В следующем месяце цены на "легкую" нефть для покупателей из Азии будут ниже на $0,1-0,2 за баррель. В то же время Arab Medium подорожает на $0,1 за баррель, а стоимость Arab Heavy не изменится.

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