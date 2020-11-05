Данные торгов Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 5 ноября

Максимальное значение к текущему моменту - 2854,59 (+2,45%) пункта, минимальное - 2814,03 (+0,99%) пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс РТС повысился на 52,72 пункта (4,757%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 1160,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 1161,02 (+4,77%) пункта, минимальное - 1121,24 (+1,18%) пункта.

Торги идут с активностью выше средней. Объем торгов по акциям на ФБ ММВБ на 16:00 составил 72114,08 млн рублей, что примерно на 70% выше среднего уровня за последний месяц.

Цены на 74% бумаг, торгующихся в секторе Основных торгов ФБ ММВБ, выросли, 18% акций - снизились.

Лидеры роста:

RUSEETF - цена 24,84 руб. (+8,61%), оборот 0,01 млн. руб.

0TQTFFXIT - цена 121,25 руб. (+6,43%), оборот 0,58 млн. руб.

0TQTFFXCN - цена 55,76 руб. (+5,01%), оборот 0,11 млн. руб.

АЛРОСАао (MCX:ALRS) - цена 75,07 руб. (+4,55%), оборот 1104,94 млн. руб.

Yandex (MCX:YNDX) - цена 4803,2 руб. (+4,49%), оборот 4213,87 млн. руб.

Лидеры падения:

ЦМТао - цена 8,08 руб. (-2,88%), оборот 0,75 млн. руб.

СевСт-ао - цена 1078,4 руб. (-2,67%), оборот 1813,61 млн. руб.

НЛМКао - цена 186,68 руб. (-1,7%), оборот 1751,46 млн. руб.

0TQTFFXRU - цена 986,4 руб. (-1,07%), оборот 26,11 млн. руб.

FXKZETF - цена 226,9 руб. (-0,83%), оборот 1,42 млн. руб.

Цены остальных активно торгуемых акций:

Сбербанк (MCX:SBER) - цена 216,51 руб. (+3,12%), оборот 23008,28 млн. руб.

ГАЗПРОМао (MCX:GAZP) - цена 164,06 руб. (+2,16%), оборот 8143,58 млн. руб.

ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) - цена 4326,5 руб. (+2,17%), оборот 3739,26 млн. руб.

ГМКНорНик (MCX:GMKN) - цена 19668 руб. (+1,07%), оборот 3237,78 млн. руб.

Татнфт3ао (MCX:TATN) - цена 442,4 руб. (+3,08%), оборот 2356,07 млн. руб.

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