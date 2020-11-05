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​В МОФТ опубликовали полный обзор компании Фибо Групп
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​В МОФТ опубликовали полный обзор компании Фибо Групп

Переходите в профиль Fibo Group на МОФТ и изучайте самую важную информацию о брокере в одном месте
В рамках плановой проверки брокерских компаний специалисты МОФТ осуществили аудит основных предложений брокерской компании Фибо Групп и опубликовали актуальную информацию, полученную в процессе проверки официального сайта брокера, в профиле Fibo Group на сайте МОФТ.

На странице профиля этого брокера размещена полностью вся информация о торговых условиях брокера — размер минимального депозита, типы счетов с подробным описанием, информация о торговых терминалах брокера, о спредах и комиссиях в Фибо Групп, а также многое другое. Также на странице брокера можно ознакомиться с динамикой его популярности среди трейдеров, сравнить ряд важных торговых параметров Фибо Групп с аналогичными параметрами конкурентов этой компании. 

В профиле Фибо Групп на сайте МОФТ опубликована информация о регуляции брокера, доступных в компании обучающих программах, предложениях для инвесторов и партнеров. Кроме этого на странице брокера размещено множество отзывов его клиентов и предусмотрена возможность публикации собственного мнения о компании.

Переходите в профиль Fibo Group на МОФТ и изучайте самую важную информацию о брокере в одном месте. Для получения доплат от МОФТ в виде рибейта регистрируйтесь на сайте Фибо Групп по реферальной ссылке МОФТ.

Автор: Виктор Маргунов



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четверг 05.11.2020 | 15:14
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