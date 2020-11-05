​Почему с МОФТ выгоднее? Мнение финансовых экспертов

Основным выгодным преимуществом МОФТ является то, что трейдеры, работающие с брокерами через Объединение, стабильно получают доплаты в виде рибейта (возврата от части спреда или комиссии) за каждую совершенную сделку, даже убыточную. Такой формат сотрудничества позволяет трейдерам получать дополнительный доход, а иными словами, компенсацию затраченных денежных средств на комисcию и спред.

Но доплаты от МОФТ далеко не единственное преимущество этого сообщества трейдеров. Важно знать, что каждый трейдер, являющийся участником МОФТ, имеет право на юридическую поддержку при возникновении спорной ситуации с брокером. Помощь предоставляется в соответствии с регламентом МОФТ и является совершенно бесплатной.

Но и это не все плюсы работы с МОФТ. Для того, чтобы изучить все преимущества Объединения, регистрируйтесь на сайте tradersunion.com/ru/, становитесь участником МОФТ и получайте все привилегии уже с первой минуты сотрудничества.

Автор: Михаил Пригожин

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