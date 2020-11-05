МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
Госдолг ЕС превысит размер его экономики
logo

Госдолг ЕС превысит размер его экономики

Из-за пандемии коронавируса госдолг может достичь 101,7 процента ВВП
​Госдолг 19 стран еврозоны превысит суммарный размер экономики союза в 2020 году, следует из прогноза Еврокомиссии.

Из-за пандемии коронавируса госдолг может достичь 101,7 процента ВВП (с 85,9 процента ВВП в 2019 году). В 2021 и 2022 годах Еврокомиссия не ожидает его сокращения ниже 100 процентов ВВП. Экономические последствия от пандемии будут тяжелее с точки зрения низких темпов роста и более высокой безработицы, чем прогнозировалось в базовом сценарии, сказано в документе.

Еврокомиссия предполагает, что экономика ЕС сократится на 7,4 процента (в прошлом прогнозе спад ожидался на уровне 8,3 процента). Однако в 2021 году рост составит 4,1 процента (против 5,8 процента ранее). Также ЕК ожидает, что мировая экономика сократится не на 2,9, а на 3,8 процента.

Госдолг России по итогам 2021 года приблизится к отметке 20 процентов ВВП, сообщил ранее министр финансов Антон Силуанов. По итогам 2019 года он составлял 12,2 процента ВВП. 

Источник: Lenta.ru

Читайте также: Блумберг потратил на предвыборную кампанию $409 млн

четверг 05.11.2020 | 20:07
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Национальный локдаун начнется в субботу утром
    В Греции объявили трехнедельный карантин

    ​Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трехнедельный общенациональный карантин для противодействия распространению коронавируса.Национальный

    четверг, 05.11.2020 | 21:16
    Политические новости
  • Российская сторона напомнила, что решение о штрафе не будет исполнено до вступления в силу соответствующего решения суда
    Газпром подаст жалобу касательно штрафа за Северный поток-2

    «Газпром» подал апелляционную жалобу в суд по защите конкуренции и потребителей Польши из-за многомиллиардного штрафа в отношении «Северного потока-2». В

    четверг, 05.11.2020 | 20:59
    Политические новости
  • Сейчас ведется подготовка технической документации
    В России испытали новую ракетную систему

    ​Новый российский корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» прошел государственные испытания. Испытания проводились на новейшем стелс-фрегате

    четверг, 05.11.2020 | 20:49
    Политические новости
Читать новости раздела
Экономика
  • Поддержка Роскомнадзора в вопросах организации защиты персональных данных позволит упростить, а во многих случаях исключить проведение последующих проверочных мероприятий
    Роскомнадзор будет поддерживать разработчиков сервисов

    ​Роскомнадзор готов оказывать разработчикам сервисов правовую поддержку в вопросах организации защиты персональных данных, начиная с момента их

    вторник, 03.11.2020 | 19:04
    Наука и IT
  • Баг выражается в том, что пользователь не может взаимодействовать с плитками интерфейса, система отправляет сообщение о необходимости выполнить обновление приложения
    Microsoft признала проблемы с меню Пуск

    ​Microsoft признала наличие ошибки, которая связана с меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании.Специалисты корпорации заявили,

    вторник, 03.11.2020 | 18:58
    Наука и IT
  • В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%
    В России взлетел спрос на автомобили Лада

    Падение рубля спровоцировало скачок спроса на российские авто.В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%. «АвтоВАЗ» реализоал 37 030 машин, что

    вторник, 03.11.2020 | 16:32
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы
  • После последней сделки у Безоса осталось более 53 миллионов акций компании
    Безос избавился от акций Amazon на сумму $3 млрд

    ​Глава Amazon, богатейший человек мира Джефф Безос за неделю избавился от акций своей компании на 3 миллиарда долларов.В августе 2020 года Безос продал бумаг Amazon на

    четверг, 05.11.2020 | 12:57
    Ценные бумаги
  • После уплаты налогов состояние Безоса увеличится на $2,3 млрд. Сейчас оно составляет $190,6 млрд
    Глава Amazon продал 1,8% своих акции за два дня до выборов

    Основатель Amazon Джефф Безос ​за два дня до выборов президента США продал ценные бумаги компании на $3 млрд., сообщил Forbes со ссылкой на документы SEC.Из

    четверг, 05.11.2020 | 12:54
    Ценные бумаги
  • Акций Liberty Global, упав на 13%, показала результаты хуже, чем в среднем согласно индексу Nasdaq 100, поднявшись 34% с начала года
    Компания Liberty Global отчиталась о доходах в Q3

    В четверг ​компания Liberty Global опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности в третьем квартале, которые разочаровали ожидания аналитиков. Компания

    четверг, 05.11.2020 | 12:46
    Бюджет
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok