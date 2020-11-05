Госдолг ЕС превысит размер его экономики

Из-за пандемии коронавируса госдолг может достичь 101,7 процента ВВП (с 85,9 процента ВВП в 2019 году). В 2021 и 2022 годах Еврокомиссия не ожидает его сокращения ниже 100 процентов ВВП. Экономические последствия от пандемии будут тяжелее с точки зрения низких темпов роста и более высокой безработицы, чем прогнозировалось в базовом сценарии, сказано в документе.

Еврокомиссия предполагает, что экономика ЕС сократится на 7,4 процента (в прошлом прогнозе спад ожидался на уровне 8,3 процента). Однако в 2021 году рост составит 4,1 процента (против 5,8 процента ранее). Также ЕК ожидает, что мировая экономика сократится не на 2,9, а на 3,8 процента.

Госдолг России по итогам 2021 года приблизится к отметке 20 процентов ВВП, сообщил ранее министр финансов Антон Силуанов. По итогам 2019 года он составлял 12,2 процента ВВП.

Читайте также: Блумберг потратил на предвыборную кампанию $409 млн