МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Азии и США
logo

Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Азии и США

Декабрьские цены для покупателей из Азии упадут на 10 центов за сорт Arab Light
​Саудовская Аравия в декабре уменьшит цены на нефть для Азии и США из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. 

Декабрьские цены для покупателей из Азии упадут на 10 центов за сорт Arab Light. Для рынка США стоимость опустится на 20 центов. Однако Saudi Aramco решила повысить цены на нефть на один доллар для покупателей из Европы. По прогнозу компании, Brent останется в диапазоне 38-43 долларов за баррель в ближайшее время.

Нефть упала примерно на 10 процентов на прошлой неделе, поскольку европейские страны, включая Германию и Францию, объявили о новых локдаунах. На фоне этого производитель сомневается в том, что рынок нуждается в большом количестве сырой нефти.

Ранее стало известно, что чистая прибыль Saudi Aramco, самой богатой нефтяной компании мира, в третьем квартале рухнула почти в два раза, до 11,78 миллиарда долларов. Свободный денежный поток Saudi Aramco сократился в 1,7 раза. Несмотря на такие показатели, нефтяной гигант направил на дивиденды 18,75 миллиарда долларов. 

Источник: Lenta.ru

Читайте также: В РФ с 1 августа для населения повысится стоимость газа

четверг 05.11.2020 | 20:32
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Национальный локдаун начнется в субботу утром
    В Греции объявили трехнедельный карантин

    ​Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трехнедельный общенациональный карантин для противодействия распространению коронавируса.Национальный

    четверг, 05.11.2020 | 21:16
    Политические новости
  • Российская сторона напомнила, что решение о штрафе не будет исполнено до вступления в силу соответствующего решения суда
    Газпром подаст жалобу касательно штрафа за Северный поток-2

    «Газпром» подал апелляционную жалобу в суд по защите конкуренции и потребителей Польши из-за многомиллиардного штрафа в отношении «Северного потока-2». В

    четверг, 05.11.2020 | 20:59
    Политические новости
  • Сейчас ведется подготовка технической документации
    В России испытали новую ракетную систему

    ​Новый российский корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» прошел государственные испытания. Испытания проводились на новейшем стелс-фрегате

    четверг, 05.11.2020 | 20:49
    Политические новости
Читать новости раздела
Экономика
  • Поддержка Роскомнадзора в вопросах организации защиты персональных данных позволит упростить, а во многих случаях исключить проведение последующих проверочных мероприятий
    Роскомнадзор будет поддерживать разработчиков сервисов

    ​Роскомнадзор готов оказывать разработчикам сервисов правовую поддержку в вопросах организации защиты персональных данных, начиная с момента их

    вторник, 03.11.2020 | 19:04
    Наука и IT
  • Баг выражается в том, что пользователь не может взаимодействовать с плитками интерфейса, система отправляет сообщение о необходимости выполнить обновление приложения
    Microsoft признала проблемы с меню Пуск

    ​Microsoft признала наличие ошибки, которая связана с меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании.Специалисты корпорации заявили,

    вторник, 03.11.2020 | 18:58
    Наука и IT
  • В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%
    В России взлетел спрос на автомобили Лада

    Падение рубля спровоцировало скачок спроса на российские авто.В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%. «АвтоВАЗ» реализоал 37 030 машин, что

    вторник, 03.11.2020 | 16:32
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы
  • После последней сделки у Безоса осталось более 53 миллионов акций компании
    Безос избавился от акций Amazon на сумму $3 млрд

    ​Глава Amazon, богатейший человек мира Джефф Безос за неделю избавился от акций своей компании на 3 миллиарда долларов.В августе 2020 года Безос продал бумаг Amazon на

    четверг, 05.11.2020 | 12:57
    Ценные бумаги
  • После уплаты налогов состояние Безоса увеличится на $2,3 млрд. Сейчас оно составляет $190,6 млрд
    Глава Amazon продал 1,8% своих акции за два дня до выборов

    Основатель Amazon Джефф Безос ​за два дня до выборов президента США продал ценные бумаги компании на $3 млрд., сообщил Forbes со ссылкой на документы SEC.Из

    четверг, 05.11.2020 | 12:54
    Ценные бумаги
  • Акций Liberty Global, упав на 13%, показала результаты хуже, чем в среднем согласно индексу Nasdaq 100, поднявшись 34% с начала года
    Компания Liberty Global отчиталась о доходах в Q3

    В четверг ​компания Liberty Global опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности в третьем квартале, которые разочаровали ожидания аналитиков. Компания

    четверг, 05.11.2020 | 12:46
    Бюджет
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok