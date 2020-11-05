В России испытали новую ракетную систему

Испытания проводились на новейшем стелс-фрегате проекта 22350 «Адмирал Касатонов». Сейчас ведется подготовка технической документации, и до января 2021 года «Ответ» будет принят на вооружение. Этим комплексом будет оснащена большая часть надводных кораблей Северного флота.

Комплекс «Ответ» состоит из управляемой ракеты, которую можно запускать из универсальных пусковых установок 3С-14 наряду с крылатыми ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Также к комплексу относится самонаводящаяся противолодочная торпеда, которая доставляется ракетой в зону атаки.

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