МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
В России испытали новую ракетную систему
logo

В России испытали новую ракетную систему

Сейчас ведется подготовка технической документации
​Новый российский корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» прошел государственные испытания. 

Испытания проводились на новейшем стелс-фрегате проекта 22350 «Адмирал Касатонов». Сейчас ведется подготовка технической документации, и до января 2021 года «Ответ» будет принят на вооружение. Этим комплексом будет оснащена большая часть надводных кораблей Северного флота.

Комплекс «Ответ» состоит из управляемой ракеты, которую можно запускать из универсальных пусковых установок 3С-14 наряду с крылатыми ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Также к комплексу относится самонаводящаяся противолодочная торпеда, которая доставляется ракетой в зону атаки. 

Источник: Lenta.ru

Читайте также: Военные в Мали создадут переходное правительство для организации выборов

четверг 05.11.2020 | 20:49
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Поддержка Роскомнадзора в вопросах организации защиты персональных данных позволит упростить, а во многих случаях исключить проведение последующих проверочных мероприятий
    Роскомнадзор будет поддерживать разработчиков сервисов

    ​Роскомнадзор готов оказывать разработчикам сервисов правовую поддержку в вопросах организации защиты персональных данных, начиная с момента их

    вторник, 03.11.2020 | 19:04
    Наука и IT
  • Баг выражается в том, что пользователь не может взаимодействовать с плитками интерфейса, система отправляет сообщение о необходимости выполнить обновление приложения
    Microsoft признала проблемы с меню Пуск

    ​Microsoft признала наличие ошибки, которая связана с меню «Пуск». Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на материалы компании.Специалисты корпорации заявили,

    вторник, 03.11.2020 | 18:58
    Наука и IT
  • В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%
    В России взлетел спрос на автомобили Лада

    Падение рубля спровоцировало скачок спроса на российские авто.В октябре продажи автомобилей Lada (включая Niva) взлетели на 22,5%. «АвтоВАЗ» реализоал 37 030 машин, что

    вторник, 03.11.2020 | 16:32
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы
  • После последней сделки у Безоса осталось более 53 миллионов акций компании
    Безос избавился от акций Amazon на сумму $3 млрд

    ​Глава Amazon, богатейший человек мира Джефф Безос за неделю избавился от акций своей компании на 3 миллиарда долларов.В августе 2020 года Безос продал бумаг Amazon на

    четверг, 05.11.2020 | 12:57
    Ценные бумаги
  • После уплаты налогов состояние Безоса увеличится на $2,3 млрд. Сейчас оно составляет $190,6 млрд
    Глава Amazon продал 1,8% своих акции за два дня до выборов

    Основатель Amazon Джефф Безос ​за два дня до выборов президента США продал ценные бумаги компании на $3 млрд., сообщил Forbes со ссылкой на документы SEC.Из

    четверг, 05.11.2020 | 12:54
    Ценные бумаги
  • Акций Liberty Global, упав на 13%, показала результаты хуже, чем в среднем согласно индексу Nasdaq 100, поднявшись 34% с начала года
    Компания Liberty Global отчиталась о доходах в Q3

    В четверг ​компания Liberty Global опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности в третьем квартале, которые разочаровали ожидания аналитиков. Компания

    четверг, 05.11.2020 | 12:46
    Бюджет
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok