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Газпром подаст жалобу касательно штрафа за Северный поток-2
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Газпром подаст жалобу касательно штрафа за Северный поток-2

Российская сторона напомнила, что решение о штрафе не будет исполнено до вступления в силу соответствующего решения суда
«Газпром» подал апелляционную жалобу в суд по защите конкуренции и потребителей Польши из-за многомиллиардного штрафа в отношении «Северного потока-2». 

В «Газпроме» заявили, что принципиально не согласны с позицией польского антимонопольного регулятора (UOKiK), который оштрафовал «Газпром» в начале октября 2020 года. Российская сторона напомнила, что решение о штрафе не будет исполнено до вступления в силу соответствующего решения суда.

UOKiK 7 октября 2020 года оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов, обвинив его и пятерых европейских партнеров по проекту газопровода (Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall) в создании совместного предприятия для строительства «Северного потока-2» в обход запрета польских властей. Размер штрафов для «Газпрома» составил 10 процентов от годового оборота, что является максимальной санкцией в польском законодательстве. 

Источник: Lenta.ru

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четверг 05.11.2020 | 20:59
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