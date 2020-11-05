В Греции объявили трехнедельный карантин

Национальный локдаун начнется в субботу утром. Все магазины розничной торговли будут закрыты, а поездки между регионами будут запрещены.

Власть снова введет систему, которая обязывает граждан отправлять текстовые сообщения на правительственный номер, когда человек выходит из дома на работу, в магазин, к врачу или для занятий спортом.

Средние школы закроются и введут дистанционное обучение, тогда как детские сады и начальные школы останутся открытыми. Мицотакис заявил, что всплеск новых случаев за последние пять дней "заставляет" его принять меры сейчас, а не ждать, что сработают недавно объявленные ограничения.

Он также заявил, что правительство будет финансово поддерживать граждан, которые пострадают от нового карантина, отметив, что детали плана будут представлены министром финансов позже сегодня.

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