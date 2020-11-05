Китай временно запретил въезд из РФ

Консульство Китая предупредило, что не будет выдавать «заявления о состоянии здоровья» вышеупомянутым лицам. «Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена предпринять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию», — объяснила китайская сторона.

Уточняется, что меры не коснутся граждан, имеющих дипломатические, служебные визы, визы вежливости и визы категории С.

23 сентября Китай разрешил въезд иностранцам, у которых есть разрешение на проживание в Китае для работы, личных дел и «с целью воссоединения». Им не нужно будет обращаться за оформлением виз. Приезжающие в Китай обязаны строго соблюдать противоэпидемиологические правила.

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