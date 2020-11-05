Суд отказал Трампу в пересчете голосов

Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, объяснив это отсутствием доступа к отслеживанию подсчета.

Ранее Трамп заявил, что одержал «большую законную победу» в штате Пенсильвания в ходе выборов главы государства. Американский лидер также сообщил, что во всех штатах, на победу в которых претендует его оппонент — демократ Джо Байден, — будут поданы иски о мошенничестве. По словам Трампа, голоса за Байдена внезапно находят в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган. Оба кандидата создали специальные фонды по борьбе за чистоту выборной процедуры.

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