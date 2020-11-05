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Суд отказал Трампу в пересчете голосов
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Суд отказал Трампу в пересчете голосов

Оба кандидата создали специальные фонды по борьбе за чистоту выборной процедуры
​Суд в американском штате Мичиган отказал штабу Дональда Трампа в требовании приостановить подсчет голосов, поданных на президентских выборах.

Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, объяснив это отсутствием доступа к отслеживанию подсчета.

Ранее Трамп заявил, что одержал «большую законную победу» в штате Пенсильвания в ходе выборов главы государства. Американский лидер также сообщил, что во всех штатах, на победу в которых претендует его оппонент — демократ Джо Байден, — будут поданы иски о мошенничестве. По словам Трампа, голоса за Байдена внезапно находят в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган. Оба кандидата создали специальные фонды по борьбе за чистоту выборной процедуры. 

Источник: Lenta.ru

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четверг 05.11.2020 | 22:27
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