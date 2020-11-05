Названы условия смягчения отношений между РФ и США

Фаббри пояснил, что «потепление» возможно в случае, если Вашингтон сочтет Пекин большей угрозой, в противостоянии которой ему понадобится помощь Москвы. «Для этого нужно отдалить Россию от Китая и присоединить ее к антикитайскому фронту. Но пока Китай не кажется американцам настолько опасным, а Россию они продолжают считать угрозой своим интересам на европейском континенте», — отметил политолог.

Он также добавил, что США боятся укрепления России на европейском рынке и заключения соглашений между Москвой и странами Европы. По мнению эксперта, Вашингтон будет поддерживать состояние «умеренной вражды» по отношению к России: не допускать серьезных столкновений, но держать ее в разряде врагов.

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