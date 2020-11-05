МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
Россиянам рекомендуют не ездить за границу
logo

Россиянам рекомендуют не ездить за границу

Дипломат указала, что эпидемиологическая обстановка в мире стремительно ухудшается
​Россиянам рекомендуют повременить с поездками за границу из-за ситуации с коронавирусом. Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат указала, что эпидемиологическая обстановка в мире стремительно ухудшается, а скорость заполнения палат в больницах вызывает серьезные опасения. «Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы», — отметила она.

Именно из-за этого МИД советует россиянам отложить необязательные поездки за рубеж на более позднее время. Захарова добавила, что сейчас эпицентром распространения коронавируса стала Европа.

В конце октября МИД также отмечал, что за рубеж выезжать не стоит. «Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться еще сильнее, опаснее первой», — подчеркивала Захарова. 

Источник: Lenta.ru

Читайте также: Штраф за завышение цен на лекарства составит до 500 тыс. рублей

четверг 05.11.2020 | 22:39
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Акции Microchip lost 2,86% торговались на уровне 115,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Microchip отчиталась о доходах в Q2

    ​В четверг компания Microchip опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков. Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:12
    Бюджет
  • Акции Electronic Arts lost 8,05% торговались на уровне 118,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Electronic Arts отчиталась о доходах в Q2

    В четверг ​компания Electronic Arts опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков.Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:05
    Бюджет
  • На момент публикации DXY равнялся 92,7 пункта, его снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на валютном рынке составило 0,75 процента
    Курс доллара резко обвалился в цене

    ​Курс доллара к валютам основных торговых партнеров США рекордно упал на фоне подсчета голосов на выборах президента страны.Показатель индекса отражает курс

    четверг, 05.11.2020 | 22:13
    Валюта
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok