Россиянам рекомендуют не ездить за границу

Дипломат указала, что эпидемиологическая обстановка в мире стремительно ухудшается, а скорость заполнения палат в больницах вызывает серьезные опасения. «Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы», — отметила она.

Именно из-за этого МИД советует россиянам отложить необязательные поездки за рубеж на более позднее время. Захарова добавила, что сейчас эпицентром распространения коронавируса стала Европа.

В конце октября МИД также отмечал, что за рубеж выезжать не стоит. «Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться еще сильнее, опаснее первой», — подчеркивала Захарова.

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