Байден растерял часть поддержки своих сторонников

Согласно предварительным данным, за Байдена проголосовали 80 процентов черных мужчин страны. Это на два процента меньше, чем получила Хиллари Клинтон в 2016 году, и на 15 процентов меньше, чем получил Барак Обама в 2008-м.

Поддержка Байдена со стороны афроамериканок также несколько снизилась, хотя и не столь значительно. Так, если за Обаму в 2008 году свои голоса отдали 96 процентов черных избирательниц страны, а за Клинтон в 2016-м — 94 процента, то за Байдена в 2020-м — 91 процент. Подобное снижение популярности кандидата от демократов связывают с рядом оплошностей, которые он допускал в ходе своих публичных выступлений.

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