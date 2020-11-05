МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
Байден растерял часть поддержки своих сторонников
logo

Байден растерял часть поддержки своих сторонников

За Байдена проголосовали 80 процентов черных мужчин страны
Джо Байден утратил часть поддержки одних из главных сторонников демократов на протяжении последних десятилетий — мужчин-афроамериканцев. 

Согласно предварительным данным, за Байдена проголосовали 80 процентов черных мужчин страны. Это на два процента меньше, чем получила Хиллари Клинтон в 2016 году, и на 15 процентов меньше, чем получил Барак Обама в 2008-м.

Поддержка Байдена со стороны афроамериканок также несколько снизилась, хотя и не столь значительно. Так, если за Обаму в 2008 году свои голоса отдали 96 процентов черных избирательниц страны, а за Клинтон в 2016-м — 94 процента, то за Байдена в 2020-м — 91 процент. Подобное снижение популярности кандидата от демократов связывают с рядом оплошностей, которые он допускал в ходе своих публичных выступлений. 

Источник: Lenta.ru

Читайте также: Еврокомиссия рекомендует странам Шенгенской зоны продлить ограничения на въезд в ЕС

четверг 05.11.2020 | 22:46
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Акции Microchip lost 2,86% торговались на уровне 115,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Microchip отчиталась о доходах в Q2

    ​В четверг компания Microchip опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков. Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:12
    Бюджет
  • Акции Electronic Arts lost 8,05% торговались на уровне 118,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Electronic Arts отчиталась о доходах в Q2

    В четверг ​компания Electronic Arts опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков.Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:05
    Бюджет
  • На момент публикации DXY равнялся 92,7 пункта, его снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на валютном рынке составило 0,75 процента
    Курс доллара резко обвалился в цене

    ​Курс доллара к валютам основных торговых партнеров США рекордно упал на фоне подсчета голосов на выборах президента страны.Показатель индекса отражает курс

    четверг, 05.11.2020 | 22:13
    Валюта
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok