В США обнаружили почти 2 млн нарушений на выборах

Выяснилось, что в 353 округах 29 штатов США было зарегистрировано на 1,8 миллиона бюллетеней больше, чем граждан, у которых есть право голосовать. При этом в некоторых штатах эта цифра разнилась почти в два раза: в Техасе было зафиксировано 187 бюллетеней на 100 избирателей, в Нью-Мексико — 177, и в Южной Дакоте — 171.

Ранее сообщалось, что в нескольких штатах американцы вышли на протесты из-за результатов голосования. Так, в Нью-Йорке люди требуют «считать каждый голос».

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. День голосования был 3 ноября, однако в этом году в связи с пандемией избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. За пост главы государства борются действующий президент США, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.

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