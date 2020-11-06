Республиканцы обвиняют Google в помощи демократам

В преддверии выборов доктор Ричард Эпштейн, старший психолог-исследователь Американского института поведенческих исследований и технологий, провел исследование тенденций рассылок Google политических уведомлений, в котором приняли участие 773 интернет-пользователя, придерживающиеся различных политических взглядов. В отчете говорится, что с 26 по 29 октября уведомления о необходимости голосования на президентских выборах получили только пользователи, придерживающиеся либеральных политических взглядов.

«Утверждения доктора Эпштейна кажутся достоверными и очень тревожными. Если Google действительно рассылал сообщения целенаправленно для того, чтобы помочь демократам выиграть выборы, то это... было нечестно по отношению к Конгрессу и стало обманом бесчисленного количества американцев», - заявил сенатор Ли.

По словам сенатора Джонсона, Ричард Эпштейн в личной беседе сообщил ему, что многие СМИ, стремясь сохранить свою аудиторию с помощью крупнейшей в мире поисковой системой, делятся с Google содержанием сообщений, которые приходят к ним через сервер электронной почты Gmail. Джонсон также утверждает, что Google намеренно отправлял уведомления о голосовании только пользователям-либералам, чтобы увеличить участие в выборах только сторонников Демократической партии.

«Google и другие гигантские соцсети скопили слишком много власти, и этот пример манипуляции в духе Большого брата [из романа-утопии “1984” Джорджа] Оруэлла демонстрирует, что Конгресс должен устранить эту серьезную угрозу нашей демократии и свободе», - заявил Джонсон.

По мнению Теда Круза, выводы исследователя «вызывают серьезные опасения по поводу злоупотребления Google своей властью и его готовности манипулировать своей платформой, чтобы помочь Джо Байдену стать президентом».

Республиканцы потребовали от гендиректора Google ответить, зачем и каким образом управляемая им платформа манипулировала поведением пользователей, чтобы повлиять на исход выборов.

Это уже второе обращение сенаторов-республиканцев к гендиректору Google по поводу манипуляции аудиторией в политических целях. Отвечая на обращение Рона Джонсона и Майка Ли, Сундар Пичаи заявил в августе, что управляемая им платформа «никогда не будет делать ничего для того, чтобы склонять кого-либо в ту или иную сторону в политическом отношении. Это противоречит нашим ценностям». Пичаи также заверил сенаторов в том, что Google «не вносит изменения в любые свои продукты, включая поисковую систему, для продвижения определенных политических воззрений... и мы не будем делать этого в преддверии президентских выборов 2020 года».

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