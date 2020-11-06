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Золото снижается в ходе азиатских торгов
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Золото снижается в ходе азиатских торгов

Золото нашло поддержку на уровне 1.873,30 долл. и сопротивление — на 1.954,30 долларов
​В пятницу в ходе азиатской сессии котировки фьючерсов на золото снизились.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.942,00 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,25%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.873,30 долл. и сопротивление — на 1.954,30 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,12% и торгуется на отметке 92,627 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре снизился на 0,73%, достигнув отметки 25,375 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре снизился на 0,22%, дойдя до уровня 3,1058 долл. за фунт.

Источник: Investing.com

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пятница 06.11.2020 | 09:34
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