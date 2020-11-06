Европейские фондовые биржи закрылись в плюсе

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,05% и составил 367,12 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,39%, германский DAX - на 1,98%, французский CAC 40 - на 1,24%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,93% и 2,1% соответственно.

Инвесторы в четверг также оценивали итоги ноябрьского заседания Банка Англии. Британский ЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% и увеличил программу выкупа гособлигаций до 875 млрд с 725 млрд фунтов стерлингов на фоне введения новых карантинных мер в стране.

Кроме того, Банк Англии ухудшил свой прогноз ВВП в 2020-2021 гг. Согласно обновленному квартальному прогнозу, экономика Великобритании по итогам года упадет на 11%, а не на 9,5%, как предполагал августовский прогноз. Регулятор теперь ожидает роста ВВП страны в 2021 году на 7,25% вместо 9%.

Между тем Европейская комиссия (ЕК) несколько улучшила прогноз для экономики еврозоны на 2020 год, предупредив при этом о сохранении высокой неопределенности из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе. Согласно новым оценкам ЕК, ВВП еврозоны в текущем году снизится на 7,8%. Предыдущий прогноз предусматривал падение на 8,7%.

Прогноз роста экономики еврозоны на 2021 год ухудшен до 4,2% с ожидавшихся в июле 6,1%. В 2022 году, согласно прогнозу ЕК, ВВП еврозоны увеличится на 3%.

Экономика Евросоюза, как ожидается, снизится на 7,4% в 2020 году и вырастет соответственно на 4,1% и 3% в 2021 и 2022 годах.

Объем заказов промпредприятий Германии в сентябре увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Рост показателя зафиксирован пятый месяц подряд, но его темпы были самыми слабыми за эти пять месяцев. В августе, согласно пересмотренным данным, заказы выросли на 4,9%, а не на 4,5% как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение заказов германских промпредприятий в сентябре на 2%.

Акции Societe Generale (PA:SOGN) SA вчера подорожали на 3,7%. Французский банк завершил квартал с чистой прибылью впервые в этом году благодаря росту доходов от операций с акциями и облигациями.

Котировки французской Getlink SE, которая управляет туннелем под Ла-Маншем, выросли на 1,5%, хотя компания сообщила о падении объема перевозок в октябре на 55% по сравнению с октябрем 2019 года.

Рыночная стоимость британского разработчика ПО Aveva Group Plc упала на 5,8%. Компания по итогам шести месяцев, завершившихся 30 сентября, отчиталась о доналоговом убытке в 24,2 млн фунтов стерлингов ($31,4 млн) по сравнению с прибылью в 24 млн фунтов годом ранее, выручка компании упала на 15% - до 332,6 млн фунтов. Однако Aveva сохранила промежуточные дивиденды на уровне 15,5 пенсов ($0,2) на акцию.

Цена бумаг Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) снизилась на 0,4%. Авиакомпания в минувшем квартале получила чистый убыток в 1,97 млрд евро ($2,31 млрд) по сравнению с прибылью в 1,15 млрд евро годом ранее.

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