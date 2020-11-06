Российский фондовый рынок открыл торги падением котировок

Котировки фьючерсов на индексы США с утра минусуют. Между тем вчера американские фондовые индикаторы заметно выросли, завершив в плюсе четвертую сессию подряд.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сегодня демонстрируют разнонаправленные изменения.

Нефть дешевеет более чем на 2% на фоне ухудшения перспектив спроса

Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,64% и составил 2843,18 пункта.

Индекс РТС к 10:01 мск упал на 0,7% - до 1162,58 пункта.

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