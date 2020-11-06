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Российский фондовый рынок открыл торги падением котировок
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Российский фондовый рынок открыл торги падением котировок

Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,64% и составил 2843,18 пункта
В пятницу фондовый рынок России открыл торги в падении вместе с мировыми площадками, выпускающими пар после ралли на ожиданиях итогов президентских и парламентских выборов в США, подведение которых грозит затянуться на неопределенный срок.

Котировки фьючерсов на индексы США с утра минусуют. Между тем вчера американские фондовые индикаторы заметно выросли, завершив в плюсе четвертую сессию подряд.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сегодня демонстрируют разнонаправленные изменения.

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Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,64% и составил 2843,18 пункта.

Индекс РТС к 10:01 мск упал на 0,7% - до 1162,58 пункта.

Источник: Интерфакс

Читайте также: Рынок акций в России открылся с ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2%-0,3%

пятница 06.11.2020 | 10:16
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