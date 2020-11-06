Израиль покупает у США истребители F-22

Об этом пишет издание Air Recognition. Министр обороны США Марк Эспер заявил израильским официальным лицам во время недавнего визита, что администрация Трампа одобрила продажу F-22.

Кстати, Израиль уже заявлял о желании приобрести не только F-35, но и F-22. Но США отказали. Они прекратили выпуск F-22 в 2011 году и законодательно запретили его поставку за рубеж из-за боязни, что он может попасть в руки России. Теперь же администрация одобрила продажу истребителей Израилю.

F-22 - одноместный двухмоторный всепогодный тактический истребитель-невидимка пятого поколения. Его разработали в рамках программы Advanced Tactical Fighter (ATF) ВВС США, как истребитель для превосходства в воздухе. Но он обладает и возможностями для наземной атаки, радиоэлектронной борьбы и способностью радиотехнической разведки.

Первоначально военные США планировали закупить у компании-производителя Lockheed Martin 750 истребителей F-22. В 2009 году программа была сокращена до 187 из-за высокой стоимости, запрета на экспорт и разработки более универсальных F- 35. Последний F-22 поставили в войска в 2012 году.

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