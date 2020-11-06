Основные события 6 ноября на финансовом рынке

В преддверии выборов, состоявшихся в начале этой недели, стоимостные акции доминировали. Но перспектива появления нового хозяина в Белом доме вернула внимание к быстрорастущим акциям технологических компаний.

И Dow Jones, и Nasdaq Composite показали трехзначный рост, несмотря на отсутствие четких результатов выборов.

Вот три события, которые могут повлиять на рынок в пятницу.

1. По мере роста заражений COVID-19 инвесторы обращаются к отчету о рынке труда.

Сочетание экономического восстановления и увеличения числа случаев заболеваний COVID-19 повлияет на октябрьский отчет о занятости, который выйдет в 08:30 утра по восточному времени (12:30 по Гринвичу).

Ожидается, что ведомости по заработной плате покажут рост вакансий на 600 тыс., что будет меньше, чем в сентябре — 661 тыс. Ожидается, что уровень безработицы снизится с 7,9% до 7,7% .

2. Отчеты о доходах от CVS Health и Marriott.

В то время как розничные продажи CVS Health Corp во втором квартале снизились, с прибылью от страхования дела обстояли иначе. Инвесторы будут следить за тем, что покажет в пятницу эта сеть аптек и страховой гигант. Аналитики Investing.com ожидают, что ее прибыль на акцию составит $1,33 при выручке в $66 млрд.

Гостиничный гигант Marriott, который, как и остальная индустрия досуга, не оправился от последствий режима карантина в связи с COVID-19, как ожидается, сообщит о потере в размере 8 центов на акцию при выручке в $2,2 млрд. Инвесторы прислушаются к тому, что компания скажет о перспективах.

3. Подсчет голосов на выборах и судебные тяжбы.

В нескольких штатах все еще продолжается подсчет бюллетеней на президентских выборах. Американцы были прикованы к своим телевизорам, наблюдая за продолжающейся драмой, включая многочисленные иски, поданные предвыборным штабом Трампа с требованием прекратить подсчет голосов и поднять вопрос о судебном процессе.

Хотя рынок не обеспокоен отсутствием четкого результата, всегда существует вероятность, что затянувшийся процесс подсчета может оказать давление на рынок. Доллар упал в четверг из-за резкого роста цен на золото, а нефть подешевела более чем на 1%.

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