Байден — явный лидер предвыборной гонки, Трамп в ярости

Не приведя доказательств, Трамп раскритиковал работников избирательных комиссий и заявил о фальсификациях в штатах, где в ходе подсчета демократ Джо Байден приближается к победе.

"Это тот случай, когда они пытаются украсть выборы", - сказал Трамп.

К вечеру четверга лидерство Трампа в Пенсильвании и Джорджии неуклонно сокращалось, а небольшое преимущество Байдена в Неваде и Аризоне сохранялось.

"По лезвию ножа".

В Пенсильвании разница в голосах в пользу Трампа сократилась с 319.000 в среду днем до примерно 50.000 к вечеру четверга.

К 10 утра МСК в пятницу разрыв в Пенсильвании сузился до 18.229, согласно данным Edison Research.

Преимущество Трампа в Джорджии снизилось с 68.000 в среду до 2.500 в четверг, к пятнице упав до 1.267 голосов - - разрыв настолько узкий, что масс-медиа сравнивают его с лезвием ножа. Ожидается, что эти цифры будут и дальше меняться в пользу Байдена, так как большая часть еще не подсчитанных бюллетеней поданы избирателями из районов, которые обычно голосуют за демократов, включая мегаполисы - Филадельфию и Атланту.

При этом лидерство Байдена в Аризоне снизилось с 93.000 до примерно 47.000, а в Неваде он опережал Трампа лишь на 11.000 голосов.

Суды в четверг отклонили заявления штаба президента Дональда Трампа о нарушениях в Джорджии и Мичигана. При этом команда Трампа пообещала подать новый иск по поводу предполагаемых нарушений в рамках голосования в Неваде.

Пути к Белому дому.

Байден станет следующим президентом, если выиграет Пенсильванию, или два штата из трио Джорджии, Невады и Аризоны. В то же время Трампу для победы нужно обязательно удержать и Пенсильванию, и Джорджию, и при этом также обогнать Байдена либо в Неваде, либо в Аризоне.

Большинство крупных телевизионных сетей оценивают текущий расклад голосов в коллегии выборщиков в 253-214 в пользу Байдена, после того как он вышел вперед в важнейших штатах Висконсин и Мичиган в среду.

Почтовая служба США (USPS) сообщила, что около 1.700 бюллетеней были найдены на распределительных объектах в Пенсильвании в четверг и буду доставлены чиновникам, ответственным за проведение выборов. Судья обязал почтовую службу проводить проверку почтовых складов несколько раз в день.

В судебном заявлении, поданном рано утром в пятницу, USPS сообщила, что еще 1.076 бюллетеней были найдены в распределительном центре в Филадельфии. Около 300 бюллетеней были найдены в процессинговом центре в Питтсбурге, 266 - в Лехай Вэлли, остальные - в других процессинговых центрах Пенсильвании.

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