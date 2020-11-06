Рынки мира успешно отыграли фактор выборов в США

Американские индексы накануне выросли в пределах 3,8% на внимании инвесторов к подсчету голосов на выборах президента страны. Окончательные итоги выборов пока не известны, но оба кандидата (и Дональд Трамп, и Джо Байден) заявляют о своей победе.

Азиатские биржи, по данным аналитиков Forex Club, в четверг активно шли наверх, прибавляя более 1%, вслед за американскими биржевыми индикаторами.

Важным событием для рынков в четверг стало в том числе и заседания мировых центробанков. В частности, свое решение по ставке объявил Банк Англии, а вечером Федеральная резервная система США опубликовала итоги своего двухдневного заседания.

Европейские рынки, по оценке экспертов Forex Club, также смотрелись позитивно, в частности, после публикации сильных данных макроэкономической статистики. По окончательной оценке исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) стран еврозоны в октябре снизился до 50 пунктов с сентябрьских 50,4 пункта, тогда как на рынке ожидали снижения до 49,4 пункта.

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