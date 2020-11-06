Коммерческие резервы нефти в США упали, а запасы бензина выросли

Рынок «черного золота», по данным Forex Club, скорректировался вниз после бурной реакции в среду (скачок до 41,33 доллара) на вероятную победу Джо Байдена в президентской гонке и общее в связи с этим улучшение аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Кроме того, эксперты оценили, что дорожное движение в некоторых странах Европы на прошлой неделе оказалось самым низким с июня из-за карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса.

Это добавило рынкам беспокойства за спрос на моторное топливо и соответственно – на нефть.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю упали на 8 миллионов баррелей (1,6%) до 484,4 миллиона баррелей при прогнозах повышения на 890 тысяч баррелей.

Запасы бензина в США поднялись за неделю на 1,5 миллиона баррелей (0,7%) до 227,7 миллиона баррелей при ожиданиях сокращения показателя на 870 тысяч баррелей. Запасы дистиллятов при этом упали на 1,6 миллиона баррелей (1%) до 154,6 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 1,7 миллиона баррелей.

Загруженность предприятий нефтепереработки в США за неделю подросла до 75,3% против 74,6% неделей ранее.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли за прошлую неделю на 900 тысяч баррелей до 60,9 миллиона. Американский стратегический резерв нефти, по информации Forex Club, за неделю сократился на 200 тысяч баррелей (менее чем на 0,1%) до 639,3 миллиона баррелей, оценило минэнерго США.

Добыча нефти в США за прошлую неделю опустилась на 600 тысяч баррелей в сутки до 10,5 миллиона баррелей, подсчитало минэнерго страны. Средняя за последние четыре недели добыча нефти в США также равнялась 10,5 миллиона баррелей в сутки.

Читайте также: Прогноз по евро доллар (EUR USD) от 06.11.20: Пара торгуется выше 1.1860