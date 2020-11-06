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Китайский Центробанк укрепил курс национальной валюты относительно доллара
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Китайский Центробанк укрепил курс национальной валюты относительно доллара

На фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару
​Народный банк Китая (центробанк) укрепил в пятницу курс юаня на 605 базисных пунктов, до 6,6290 за доллар. Как отмечают эксперты ForexEuroClub, это максимальное значение с 11 июля 2018 года.

Нынешнее укрепление курса длится второй рабочий день подряд. Как пишет в пятницу финансовое издание «Сина цайцзин», колебания обменного курса юаня к доллару связаны с неопределенностью на зарубежных рынках, в том числе вызваны ситуацией вокруг выборов в Соединенных Штатах.

На фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. Аналитики ForexEuroClub напоминают, что 29 мая регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 за доллар. Однако после этого юань начал укрепляться по отношению к американской валюте. По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году опустился на 5,1%.

В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США. 8 августа прошлого года он преодолел психологическую отметку в семь единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет. Однако в конце 2019 года (по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки) юань вновь начал укрепляться к доллару, а по итогам года снижение его курса составило около 1,9%.

Источник: ForexEuroClub

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пятница 06.11.2020 | 12:06
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