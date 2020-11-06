От пары евро доллар (EUR USD) 6 ноября ожидают доработки зоны 1.1890

Н4: сохраняется остаточный восходящий потенциал. Если нонфармы не будут слишком негативными для доллара, то можно будет ожидать разворот вниз из зоны 1.1875-1.1890.

Н1: внутри дня пара консолидируется в диапазоне 1.1797-1.1849, что имеет признаки «бычьего флага» — паттерна продолжения роста. Таким образом, целесообразно покупать евро из зоны 1.1800 в расчете на отработку 1.1890.

Выводы FreshForex: рост из зоны 1.1800 к 1.1890, затем разворот вниз.

Торговые решения:

1. Покупки от 1.1800 к 1.1850.

2. Продажи из зоны 1.1850.

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