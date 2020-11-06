МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Аналитика рынка Форекс
От пары евро доллар (EUR USD) 6 ноября ожидают доработки зоны 1.1890
logo

От пары евро доллар (EUR USD) 6 ноября ожидают доработки зоны 1.1890

Выводы FreshForex: рост из зоны 1.1800 к 1.1890, затем разворот вниз
​Дневной график: пара торгуется на повышение, находясь в пределах верхнего конверта Боллинджера, что говорит аналитикам FreshForex о высокой вероятности тестирования сегодня верхней границы диапазона (1.1890). В свою очередь, на этой отметке может быть встречена значительная область предложения на продажу.

Н4: сохраняется остаточный восходящий потенциал. Если нонфармы не будут слишком негативными для доллара, то можно будет ожидать разворот вниз из зоны 1.1875-1.1890.

Н1: внутри дня пара консолидируется в диапазоне 1.1797-1.1849, что имеет признаки «бычьего флага» — паттерна продолжения роста. Таким образом, целесообразно покупать евро из зоны 1.1800 в расчете на отработку 1.1890.

Выводы FreshForex: рост из зоны 1.1800 к 1.1890, затем разворот вниз.

Торговые решения:

1. Покупки от 1.1800 к 1.1850.

2. Продажи из зоны 1.1850.

Источник: FreshForex

Читайте также: Лайткоин готовится к тесту уровня 59.25

пятница 06.11.2020 | 12:09
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Акции Microchip lost 2,86% торговались на уровне 115,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Microchip отчиталась о доходах в Q2

    ​В четверг компания Microchip опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков. Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:12
    Бюджет
  • Акции Electronic Arts lost 8,05% торговались на уровне 118,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Electronic Arts отчиталась о доходах в Q2

    В четверг ​компания Electronic Arts опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков.Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:05
    Бюджет
  • На момент публикации DXY равнялся 92,7 пункта, его снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на валютном рынке составило 0,75 процента
    Курс доллара резко обвалился в цене

    ​Курс доллара к валютам основных торговых партнеров США рекордно упал на фоне подсчета голосов на выборах президента страны.Показатель индекса отражает курс

    четверг, 05.11.2020 | 22:13
    Валюта
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok