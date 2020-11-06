Пара фунт доллар (GBP USD) завершает неделю разворотом вниз от 1.3153

Н4: сильное сопротивление в зоне 1.3153 уже сформировало первый реверсный медвежий бар, что может говорить о слабости быков в этой зоне, и, как следствие, потенциальном развороте вниз в направлении средней полосы Боллинджера (1.3019).

Н1: на всех таймфреймах значимость зоны сопротивления 1.3153 не вызывает сомнений. Ждем контрольный пробой поддержки 1.3113 на средней линии Боллинджера и дальнейшее снижение в направлении 1.3066 и 1.3019.

Выводы FreshForex: снижение к 1.3066 и 1.3019.

Торговые решения: продажи к 1.3066 и 1.3019.

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