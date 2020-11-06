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Пара фунт доллар (GBP USD) завершает неделю разворотом вниз от 1.3153
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Пара фунт доллар (GBP USD) завершает неделю разворотом вниз от 1.3153

Торговые решения: продажи к 1.3066 и 1.3019
​Дневной график: брутальным бычьим баром вчера была протестирована верхняя полоса Боллинджера (1.3153). Исходя из показателей ADX, аналитики FreshForex делают предположение, что из этой зоны пару будут распродавать. Но, данные показатели не учитывают возможные сюрпризы для пары на фоне публикации сегодня данных из США.

Н4: сильное сопротивление в зоне 1.3153 уже сформировало первый реверсный медвежий бар, что может говорить о слабости быков в этой зоне, и, как следствие, потенциальном развороте вниз в направлении средней полосы Боллинджера (1.3019).

Н1: на всех таймфреймах значимость зоны сопротивления 1.3153 не вызывает сомнений. Ждем контрольный пробой поддержки 1.3113 на средней линии Боллинджера и дальнейшее снижение в направлении 1.3066 и 1.3019.

Выводы FreshForex: снижение к 1.3066 и 1.3019.

Торговые решения: продажи к 1.3066 и 1.3019.

Источник: FreshForex

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пятница 06.11.2020 | 12:11
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