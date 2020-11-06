Валютной паре доллар йена (USD JPY) не удается прервать снижение

Н4: за пределами нижнего конверта Боллинджера скапливается множество баров подряд, что является сигналом возможной коррекции. Однако, ADX находится в трендовой зоне, поэтому, скорее всего, рынок продолжит снижение.

Н1: потенциал внутридневной восходящей коррекции пока не превышает уровня 104.01 (верхняя полоса Боллинджера + круглый уровень). Таким образом, данная зона является наиболее оптимальной для открытия сделок на продажу.

Выводы FreshForex:

Основной сценарий — откат к 104.01, затем продолжение падения в направлении 103.00.

Альтернативный сценарий — продолжения падения с текущих уровней к 103.00 и 102.50.

Торговые решения: продажи из зоны 104.01 к 103.00 и 102.50.

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