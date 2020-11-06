Котировки пары xauusd (XAU USD) на 06.11.2020

Поддержку ценам драгметалла опосредованно оказывают новости о том, что демократ Джо Байден находится в нескольких шагах от победы на президентских выборах. Это ослабляет американскую валюту. Но до момента официального объявления результатов не исключены всплески волатильности в любую сторону.

Среднесрочный рынок, таймфрейм Н4

На четырехчасовом графике ближайшим техническим ориентиром для роста XAU/USD является уровень сопротивления 1959.80 (отмечен пунктиром).

Пока что эксперты Gerchik & CO наблюдают нисходящий откат в рамках коридора 1932.69–1959.80. Разворот цены возможен от его нижней границы, но в ситуации повышенной волатильности сохраняется вероятность пробоя любого из этих уровней в течение дня.

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