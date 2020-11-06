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Существенное снижение доллара позволило вырасти золоту и серебру
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Существенное снижение доллара позволило вырасти золоту и серебру

Цены на серебро также обозначили тренд вверх и, по мнению аналитиков GKFX, можно рассмотреть покупки, если цены выполнят хороший откат вниз
​Золото и серебро текущий взгляд.

GOLD

Цены на золото выросли на значительном снижении доллара, отмечают эксперты GKFX. Рынок устал ждать результатов выборов в США, и приступил к активным действиям. Подсчёт голосов был остановлен, так как Трамп подал в суд на пересчет из-за возможного подлога. По всей видимости участникам рынка это надоело, и последовал значительный рост активности на рынке.

На часовом графике индикатор АО находится в положительной зоне и снижается, указывая на коррекцию перед возможным продолжением роста. Индикатор тренда указывает на рост. Покупки от 1917,0.

SILVER

Цены на серебро также обозначили тренд вверх и, по мнению аналитиков GKFX, можно рассмотреть покупки, если цены выполнят хороший откат вниз.

На часовом графике индикатор АО находится в положительной зоне и снижается, указывая на коррекцию перед возможным продолжением роста. Индикатор тренда указывает на рост. Покупки от 24,35.

Источник: GKFX

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