Существенное снижение доллара позволило вырасти золоту и серебру

GOLD

Цены на золото выросли на значительном снижении доллара, отмечают эксперты GKFX. Рынок устал ждать результатов выборов в США, и приступил к активным действиям. Подсчёт голосов был остановлен, так как Трамп подал в суд на пересчет из-за возможного подлога. По всей видимости участникам рынка это надоело, и последовал значительный рост активности на рынке.

На часовом графике индикатор АО находится в положительной зоне и снижается, указывая на коррекцию перед возможным продолжением роста. Индикатор тренда указывает на рост. Покупки от 1917,0.

SILVER

Цены на серебро также обозначили тренд вверх и, по мнению аналитиков GKFX, можно рассмотреть покупки, если цены выполнят хороший откат вниз.

На часовом графике индикатор АО находится в положительной зоне и снижается, указывая на коррекцию перед возможным продолжением роста. Индикатор тренда указывает на рост. Покупки от 24,35.

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