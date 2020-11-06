На следующей неделе рубль может укрепиться на уровне 75 долларов

«Рынки принимают сценарий президентства Байдена и республиканского Сената как золотую середину», – считают аналитики.

Сессию четверга рубль начал с резкого роста, набирая более 2% стоимости по отношению к американской валюте. Продавцам удалось протолкнуть пару USD/RUB ниже отметки 78. Однако в понедельник рубль тестировал минимумы в районе 81 за доллар.

Поддержка в паре находится на уровне 77,10. Если в ближайшие два дня рубль не позволит доллару уйти выше значения 78,70, то на следующей неделе у «россиянина» появится шанс укрепиться до 75 за доллар. Самый оптимистичный сценарий экспертов InstaForex предполагает рост валюты РФ до 71 за доллар.

У рубля сейчас нет собственных драйверов. Даже если и были, определяющим является внешний фон. Такое положение дел пока останется неизменным.

Ранее в РФ настороженно относились к победе Байдена. Минфин пытался продать как можно больше ОФЗ перед выборами, а глава этого ведомства призывал готовиться к усилению санкционного давления. У рынков, как можно заметить сейчас, свое мнение на этот счет, они приветствуют Байдена. В первую очередь потому, что его президентство позволит принять план стимулирования США и снизить геополитическую неопределенность, включая торговую напряженность Вашингтона с Пекином.

Между тем рано говорить о том, что нисходящий тренд по рублю исчерпан. Инвесторы в любой момент могут отыграть объявление о победе демократа в нисходящем ключе, вспомнив про его жесткую риторику по отношению к России.

Стоит также отметить, что увеличивается вероятность оспаривания результатов голосования в Верховном суде, как это сделал в 2000 году Буш младший и не проиграл. Многое сейчас будет зависеть от потока новостей и от того, сколько еще понадобится времени для подсчета голосов. Длительные ожидания могут спровоцировать волнения и беспорядки в США.

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