Торги пятницы рубль начал с коррекции вниз относительно евро и доллара

Первые сделки по доллару США, по данным аналитиков Just2Trade, прошли в диапазоне 77,19-77,38 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,32 руб./$1 (+31,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,49 руб./EUR1 (+43 копейки).

Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,98 копейки к уровню закрытия четверга, до 83,7 рубля. Доллар при этом оказался на 1,1384 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро — на 63,29 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль корректируется вниз к доллару и евро на старте торгов после сильного роста накануне. Трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и ждут окончательных результатов президентских выборов в США. По последним данным, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270 при 214 голосах у Трампа.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания 4-5 ноября, как и ожидали эксперты Just2Trade. Американский ЦБ подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что перспективы экономики США остаются «крайне неопределенными» в условиях пандемии коронавируса, и отметил некоторое замедление темпов восстановления экономической активности в последние месяцы. Несколько раз за время выступления Пауэлл призвал Конгресс принять новый пакет стимулирующих мер.

Тем временем вероятность принятия крупного пакета стимулов в США ослабевает, поскольку надежды на то, что демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса, не оправдываются. Республиканцы, вероятно, сохранят контроль над Сенатом, а демократы — над Палатой представителей. Таким образом, вне зависимости от того, кто станет президентом, принять новый пакет стимулирующих мер ему будет сложно, пишет Dow Jones.

Цены на нефть продолжают снижение в пятницу на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с растущей заболеваемостью COVID-19 по всему миру и новым витком карантинных мер. В центре внимания трейдеров остаются президентские выборы в США, результат которых по-прежнему не объявлен.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в пятницу уменьшилась на 2,05% — до $40,09 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 2,24% — до $37,92 за баррель. С начала текущей недели Brent подорожала на 11%, WTI — более чем на 8% на ожиданиях, что страны ОПЕК+ отложат запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

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