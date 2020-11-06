Обзор утренних торгов 06.11.2020: заседание ФРС не оказало влияния на рынки

Давление на позиции американской валюты в четверг оказала неоднозначная макроэкономическая статистика из США, а также ожидания новых стимулов для американской экономики. Впрочем, заседание ФРС, которое завершилось за несколько часов до закрытия дневной сессии, не оказало заметного влияния на рынок. Американский регулятор, как и ожидали эксперты LiteForex, сохранил ключевую процентную ставку на отметке 0,25%, подчеркнув, что увеличит собственные запасы ценных бумаг в ближайшие несколько месяцев, чтобы иметь возможность для дополнительного манёвра в случае необходимости. Европейская статистика, в свою очередь, оказала умеренное давление на евро. Так, объёмы розничных продаж в еврозоне в сентябре упали на 2% м/м после роста на 4,2% м/м в предыдущем месяце. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 1% м/м. В годовом выражении продажи замедлились вдвое с +4,4% г/г до +2,2% г/г, что также оказалось хуже прогнозов рынка на уровне 2,8% г/г.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой против доллара США на торгах сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь после активного роста накануне, который вывел инструмент к новым локальным максимумам с 21 октября. Аналитики LiteForex отмечают тот любопытный факт, что фунт продемонстрировал уверенный рост, несмотря на новые стимулы со стороны Банка Англии. Британский регулятор, как и ожидалось, сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,1%, однако расширил объёмы программы количественного смягчения сразу на 150 миллиардов фунтов стерлингов (аналитики ожидали увеличения на 100 миллиардов) до 895 миллиардов фунтов. Банк Англии старается поддержать слабую экономику в условиях существующих эпидемиологических рисков. Напомним, что Великобритания, как и многие другие европейские страны, объявила о месячном карантине до начала декабря. В этой связи аналитики ожидают, что ВВП Великобритании вернётся к снижению на 6–7% по итогам ноября.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает коррекционное снижение в паре с американской валютой на торгах сегодняшней утренней сессии, отступая от локальных максимумов с 21 сентября, обновлённых накануне. Снижению инструмента во многом способствуют технические факторы, тогда как фундаментально картина меняется незначительно. Инвесторы по-прежнему ожидают предварительных итогов президентских выборов в США, которые стали на сегодня основным драйвером. Сегодня в центре внимания трейдеров находится публикация октябрьского отчёта по рынку труда США. Ожидается, что американская экономика покажет прирост новых рабочих мест на 600 тысяч после роста на 661 тысячу в предыдущем месяце. Однако, учитывая крайне невзрачные результаты отчёта ADP, реальная динамика может оказаться заметно хуже.

USD/JPY

Доллар США торгуется около нуля в паре с японской иеной на торгах сегодняшней азиатской сессии, удерживаясь вблизи минимумов с начала марта, когда американская валюта подвергалась активным распродажам на фоне первой волны COVID-19 и связанных с ней жёстких карантинных ограничений. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку результаты выборов президента США пока неизвестны. По предварительным данным, лидерство сохраняет демократ Джо Байден, однако подсчёт голосов продолжается, поскольку нынешние выборы в США поставили абсолютный рекорд по явке. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из Японии также способствует развитию флэтовой динамики. Так, объёмы расходов японских домохозяйств в сентябре снизились на 10,2% г/г после падения на 6,9% г/г в прошлом месяце. Аналитики ожидали снижения на 10,7% г/г. Показатель изменения уровня заработной платы в сентябре упал на 0,9% г/г вопреки ожидаемому снижению на 2,2% г/г.

XAU/USD

Цены на золото корректируются на утренних торгах пятницы, отступая от локальных максимумов с 21 сентября, обновлённых накануне. Актив продемонстрировал уверенный рост, отреагировав на увеличение отрыва демократа Джо Байдена на президентских выборах в США, где продолжается активный подсчёт голосов. Инвесторы связывают возможную победу Байдена с новыми мерами поддержки американской экономики, которые неизбежно скажутся на позициях доллара. Дополнительное давление на позиции американской валюты в четверг оказала статистика по динамике заявок на пособие по безработице. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 30 октября снизилось с 758 тысяч до 751 тысячи, что оказалось заметно хуже ожиданий рынка о снижении до 732 тысяч. Число вторичных заявок снизилось с 7,823 миллиона до 7,285 миллиона при прогнозе в 7,2 миллиона.

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