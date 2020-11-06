В Европе котировки фьючерсов на природный газ выросли

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в декабре торгуются по цене 2,935 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,24%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,914 долл. и сопротивление — на 3,393 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,02% и торгуется на отметке 92,530 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в декабре снизился на 1,62%, достигнув отметки 38,16 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в декабре снизился на 1,19%, дойдя до уровня 1,1557 долл. за галлон.

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