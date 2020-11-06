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Байден вырвался вперед в решающем для себя штате
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Байден вырвался вперед в решающем для себя штате

Сейчас оба претендента получают по 49,4 процента голосов избирателей
​Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден впервые вырвался вперед в решающем для гонки штате Джорджия.

Сейчас оба претендента получают по 49,4 процента голосов избирателей, но при этом Байден опережает Трампа на 917 подсчитанных бюллетеней. Джорджия с 16 выборщиками — один из четырех штатов, которые могут определить исход президентских выборов в США. Пока там подсчитано 99 процентов голосов. При этом Трамп не сможет набрать необходимые для переизбрания 270 голосов выборщиков без побед в Джорджии и Пенсильвании.

Ранее сообщалось, что Байден может объявить о своей победе на выборах уже 6 ноября. Секретная служба США отправила дополнительных агентов в город Уилмингтон, штат Делавэр, из-за предполагаемой речи Байдена там. Известно, что в штабе кандидата рассказали о готовности демократа «сделать важное заявление».

Всего на данный момент у Байдена как минимум 253 голоса выборщиков, у Трампа — 213. Ряд СМИ считает, что демократ также уже победил в штате Аризона, прибавляя ему еще 11 голосов. Несмотря на то что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп сразу поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также неоднократно выражали уверенность в победе. 

Источник: Lenta.ru

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